Biće produženo radno vreme kafićima?

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da bi Krizni štab za borbu protiv korona virusa mogao ponovo da zaseda u ponedeljak.

Kao i da će on predložiti otvaranje svih ugostiteljskih objekata do 22 sata. "Predložiću u ponedeljak na Kriznom štabu da ugostitelji rade do 22 sata, jer je bolje da rade duže. Bolje da ljudi budu u ugostiteljskim objektima gde postoje mere i gde ih kontrolišu inspekcije, nego na kućnim žurkama", rekao je Vesić. Dodao je da razume lekare, ali da "ova kriza nije samo zdravstvena, već i ekonomska". "Razumem lekare, ali ovo nije samo zdravstvena kriza već i