Dugački redovi ispred Beogradskog sajma, strani državljani zahvalni

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Na Beogradskom sajmu u toku je vakcinacija i stranih državljana kojima je omogućeno da tokom ovog vikenda prime vakcinu protiv kovida-19, a ekipa Tanjuga zatekla je dugačke redove ispred hale 3 i hale 11 u kojima se obavlja proces imunizacije.

Strani državljani u prilici su da prime AstraZeneka vakcinu, isključivo uz zakazan termin. Na Sajmu je, od jutros u 8 sati do 15 časova, vakcinisano 5.019 ljudi, i stranih i naših državljana, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za IT i e-Upravu. Armin Barjamović iz Sarajeva kaže da u redu za vakcinu čeka sat i po vremena. On se za vakcinaciju u Beogradu prijavio krajem februara, a poziv je dobio pre dva dana. "Očekujem da se život normalizuje nakon revakcinacije. Nadam