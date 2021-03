Uhapšen vozač, pijan udario troje dece

Politika pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su K.

P. (64) iz Bačkog Jarka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, on se tereti da je sinoć, vozeći automobil u alkoholisanom stanju lokalnim putem u blizini Bačkog Gradišta, udario troje dece koja su tom prilikom povređena, a jedno dete je zadobilo teške povrede opasne po život, prenosi Tanjug. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu,