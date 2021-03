Brod koji blokira Suecki kanal pomerio kormilo, zbog blokade stoji više od 300 brodova

RTV pre 1 sat | Tanjug

KAIRO - Napori da se gigantski teretni brod ''Ever Given'', koji već danima blokira Suecki kanal, oslobodi doveli su danas do pomeranja krme i kormila, ali nije poznato kada bi mogao da se preusmeri, izjavio je predsedavajući Uprave Sueckog kanala (SCA) Osama Rabi.

Brod, dugačak 400 metara, nasukao se dijagonalno preko južnog dela kanala zbog jakih vetrova rano u utorak i tako blokirao jedan od najprometnijih plovnih puteva na svetu i poremetio globalnu trgovinu, podseća Rojters. Pokušaji da se plovilo pomeri ponovo su započeti danas, a dalji napori planirani su za večeras i sutra ujutro, rekli su tri izvora upoznata sa operacijama kanala, iako su dodali da bi moglo biti potrebno ukloniti više peska oko broda da bi se