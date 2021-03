Peskov dao nagoveštaj. Odgovor na pitanje koju je vakcinu Putin primio protiv korone krije se u ovim rečima?

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je ruski predsednik Vladimir Putin u utorak primio jednu od ruskih vakcina protiv korona virusa, ali je odbio da obelodani koju.

Sa stanovišta Peskova, to nije preterano važan detalj. Suočen sa pitanjima novinara, jednostavno je tvrdio da su "sve tri ruske vakcine apsolutno pouzdane, apsolutno efikasne i apsolutno bezbedne“. Međutim, on to, barem za sada, ne može da tvrdi. Tri ruske vakcine - Sputnjik V (prvobitno registrovan kao Gam-COVID-Vac), EpiVacCorona i CoviVac registrovalo je rusko Ministarstvo zdravlja, ali za druge dve još nisu objavljene efikasnosti i bezbednosti. Studija