Izbori u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu: Brojne nepravilnosti, pritisci i fizički napadi

Danas pre 20 minuta | Piše: Beta

Održani lokaln – Više prijava za glasanje van biračkog mesta, aktivisti koji sa spiskovima patroliraju oko izbornih jedinica, napadi na novinara i jednog od opozicionog kandidata na izborima, neuobičajen broj džipova sa beogradskim tablicama, mogućnost glasanja i kod kuće, zbog epidemioloških mera, ali samo u opštini gde je na prethodnim izborima zabeležena niska izlaznost, obeležili su, između ostalog, izborni dan u Zaječaru, Kosjeriću i Preševu. I

Izlaznost je u Zaječaru, do 16 časova, bila 34 odsto, u Kosjeriću, do 14 časova – 41 odsto, dok je za Preševo bio dostupan podatak o izlaznosti samo do 12 časova – 13 odsto. Kako je preneo Glas Zaječara, Dragan Stamenković, kandidat za gradonačelnika ispred grupe građana „Montoja i pravednici“, tvrdi da ga je napala grupa ljudi sa spiskovima, nakon što ih je pitao kakve spiskove nose. Drugi napad se desio u prisustvu pripadnika policije, koja ga, kako je naveo,