Ovako su tegljači slavili pomeranje ogromnog broda: Kraj drame u Sueckom kanalu mnogo zavisi od njih (video)

Kurir pre 24 minuta

Ogromni kontejnerski brod "Ever Given" još je zaglavljen u Sueckom kanalu, ali su tegljači uspeli malo da ga pomere i voda je počela da teče ispod broda.

Predstavnici kompanije koja upravlja kanalom kazali su da je određeni uspeh postignut i nadaju se da bi brod mogao da zaplovi do nedelje uveče. Nakon što su tegljači uspeli da pomere brod, čulo se trubljenje u znak proslave zbog uspešne akcije. #EverGiven has moved 2 inches all tugBoats happy Hoooorray #suezcanel pic.twitter.com/srHDtuXB8m — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) March 27, 2021 Brodom upravlja tajvanska firma "Evergreen Marine" i u vlasništvu je japanskog Šoei