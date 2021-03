Puna šetališta su kao da na Marakanu pustite 50.000 navijača

Politika pre 2 minuta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ocenio je danas da u Srbiji pod hitno mora da se menja kontrola sprovođenja mera za suzbijanje korona virusa.

Đerlek je ukazao na to da su juče kršene epidemiološke mere na svakom koraku i u svakom gradu - u parkovima, na šetalištima... „Možemo mi donositi kakve god hoćemo mere, ali ako nema dobre kontrole, onda nam to ništa ne vredi. Puna šetališta su isto kao da na Marakanu pustite 50.000 navijača. To smo juče imali na Adi Ciganliji”, rekao je Đerlek za TV Pink. Naglasio je da „ovu bitku možemo da dobijemo samo zajednički i uz poštovanje epidemioloških mera” i dodao da