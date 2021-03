Bombaški napad pred Uskrs: Najmanje 14 osoba povređeno u Makasaru (foto/video)

Večernje novosti pre 20 minuta | Novosti online

NAJMANJE 14 osoba je povređeno kada se u napadu dva bombaša samoubica, kako se veruje, jedan razneo ispred katoličke crkve u gradu Makasar u Indoneziji, prvog dana Velike nedelje pred Uskrs, saopštila je policija.

Prethodno je policija navela da je u pitanju bio jedan napadač, a sveštenik koji je predvodio službu, otac Vilhemus Tulak, rekao je da su dva napadača pokušala da uđu motociklima u dvorište crkve, ali da ih je u tome sprečilo obezbeđenje, navodi AP. Na snimcima bezbednosnih kamera se vidi eksplozija koja je na sredinu puta izbacila plamen, dim i krhotine. Tw // bomb attack It’s Sunday Palm oh God pls 😭 Sending all my prayers to all people in gereja katedral