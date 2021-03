Suecka drama se bliži kraju: Ispod zaglavljenog broda potekla voda - očekuje se da uskoro zaplovi

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

OGROMNI brod-kontejner i dalje je bio zaglavljen u Sueckom kanalu, ali su tegljači uspeli da ga premeste i voda je počela da teče ispred broda, izveštava Bi-bi-si.

Predstavnici kompanije koja upravlja kanalom rekli su da je postignut određeni uspeh i nadaju se da bi brod mogao da isplovi do nedelje uveče. Brod Ever Given nasukan je od utorka na jednom od najprometnijih trgovačkih pomorskih puteva i sada oko 300 brodova čeka na obe strane kanala da prođe, dok su neki brodovi već odlučili da krenu na dvonedeljno duže putovanje oko afričkog Rta dobre nade. Oko 20.000 tona peska iskopano je oko Ever Givena u subotu i brod je