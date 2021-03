Uhapšen avganistanac koji je lomio krst na spomeniku: Kod sebe imao i drogu, a to mu nije jedini prekršaj

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu su sinoć pronašli i priveli dvadesetosmogodišnjeg državljanina Avganistana koji se tereti da je oštetio spomenik na Savskom trgu.

Kako se sumnja on je, juče u popodnevnim časovima na Savskom trgu, odlomio deo spomenika, a zatim pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla, a pregledom lica pronađene i zaplenjene su i manje količine marihuane i materije za koju se sumnja da je opojna droga hašiš. Takođe, policija je utvrdila da je on prekršio i obavezu napuštanja Republike Srbije u roku koji mu je određen. Dvadesetosmogodišnjaku je određeno zadržavanje u službenim prostorijama policije i on će, uz