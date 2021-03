Izraelac sudi Srbiji u Bakuu

Vesti online pre 3 sata | B92

Posle pobede i remija iz dve utakmice u Beogradu, reprezentacija Srbije ide put Bakua gde će u utorak igrati protiv Azerbejdžana.

Određen je sudija te utakmice 3. kola i na centru će biti Izraelac Roj Rajnšrajber. U pitanju je manje poznati arbitar koji do sada nije vodio preterano bitne utakmice u evropskim okvirima. Najdalje je stigao do grupne faze Lige Evrope. Do sada nikada nije delio pravdu Srbiji, ali jeste Partizanu protiv Budućnosti 2017, godine u Podgorici kada je bilo 0:0 u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Njegovi pomoćnici biće mu sunarodnici Dejvid Elias Biton, Sagi Metzamber i