UŽIVO Puna odeljenja u Čačku, otvara se kovid bolnica u Ivanjici; "Mi smo u crnoj zoni"

Beograd -- U Srbiji je do sada dato 2.325.000 vakcina, od toga je 920.000 građana primilo i drugu dozu, kaže direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

On je naveo i da se očekuje da će u utorak biti milion revakcinisanih građana. On je na RTS-u sinoć rekao da je broj građana kod kojih je prošlo tri nedelje od druge doze sada 620.000. S druge strane, koronabrojke jesu popustile makar malo za vikend, ali one su i dalje visoke, a na bolničkom lečenju je skoro 7.000 ljudi, a u poslednja dva dana primetn je rast pacijenata na respiratoru.