Zastoj u Suecu bez posledica po srpsku privredu? "Tehnička stvar, neće dugo trajati"

B92 pre 47 minuta | Tanjug

Beograd -- Blokiranje saobraćaja u Sueckom kanalu stvorilo je velike probleme transportnim kompanijama i pojedinim proizvođačima.

Međutim, to nije uzrokovalo krupna pomeranja na svetskom tržištu, ocenjuje Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije i naglašava da za sada nema posledica tog incidenta za srpsku privredu. Teretni brod "Ever given" koji je od utorka blokirao Suecki kanal, oslobođen je jutros, a Stanić kaže da je zbog nasukanja gigantskog broda došlo do prekida u globalnom lancu snabdevanja jer je to glavna ruta kojom se roba iz istočne Azije transportuje u Evropu. ''To je u ovom