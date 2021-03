Egipat, trgovina i nafta: Kraj mukama - preusmeren džinovski brod koji je danima blokirao Suecki kanal

BBC News pre 37 minuta

Posle sedam dana i ogromne spasilačke akcije Suecki kanal je ponovo prohodan.

Teretnjaci koji danima čekaju horski su sirenama pozdravili trenutak kad je džinovski teretni brod Ever Given konačno preusmeren.

Saobraćaj u kanalu bi trebalo da počne u oba smera u 20 sati po lokalnom vremenu, najavljuju zvaničnici.

Stotine brodova čeka da prođe kroz jednu od najprometnijih pomorskih trgovačkih trasa na svetu, koja preko Egipta spaja Crveno more sa Mediteranom.

Peter Berdovski, izvršni direktor holandske kompanije za spasavanje Boskalis, rekao je da je Ever Given pomeren u ponedeljak u 15:05, „čime je ponovo omogućen slobodan prolazak kroz Suecki kanal".Egipatski predsednik Abdel Fatah el-Sisi zahvalio se Egipćanima na njihovim naporima u „okončanju krize" u kanalu.

Više od 370 brodova čeka da prođe kroz kanal, a gubici zbog jednonedeljne blokade se mere u desetinama milijardi dolara.

Video objavljen u ponedeljak na društvenim mrežama pokazao je kako se krma broda Ever Given okrenula od obale, a u ranim popodnevnim časovima egipatske vlasti su saopštile da je teretnjak konačno potpuno preusmeren i da je prolaz kroz kanal oslobođen.

Brod je kasnije odvučen do Velikog gorkog jezera, koje se nalazi između dva dela kanala severno od mesta gde je bio zaglavljen, radi bezbednosnih provera.

Kako je otkopan?

Ever Given, kojim upravlja kompanija Evergrin Marin (Evergreen Marine), dužine je četiri fudbalska terena i jedan od najvećih tog tipa u svetu.

Timovi za spasavanje suočili su se sa zastrašujućim izazovom kada se ovaj 200.000 tona težak brod nasukao prošlog utorka zbog jakog vetra i peščane oluje koja je smanjila vidljivost.Boskalis je poslao specijalni tim za spasavanje, zajedno sa timom holandske kompanije Smit, a raspoređeno je 11 lučkih tegljača i dva moćna morska tegljača.Iskopano je oko 30.000 kubnih metara peska.

Tokom vikenda postojala opasnost da će nešto od tereta sa broda - na njemu se nalazi oko 18.000 kontejnera - morati da bude uklonjeno kako bi se olakšao.Ali rano u ponedeljak, krma (zadnji deo broda) je oslobođena i džinovski teretnjak se ispravio preko kanala, uz sirene slavlja. Nekoliko sati kasnije, i pramac (prednji deo) se otkačio i tegljači su bili u prilici da povuku Ever Given.

Šta su posledice?

Očekuje se da će kao rezultat porasti troškovi isporuke robe u Evropu, izveštava poslovni dopisnik BBC-a Teo Leget.Biće istrage, očigledno, jer je ovo imalo tako veliki uticaj i mislim da će se o tačno onome što se ovde dogodilo raspravljati već neko vreme", rekao je Markus Bejker, šef luke i tereta u Marš Ink, za novinsku agenciju Rojters.„Šta ćemo dalje da radimo da se to ne ponovi? Opet bih to prepustio nadležnim vlastima u Egiptu da odluče kako žele da osiguraju bezbedan prolaz saobraćaja kroz kanal, jer, pogledajte, u njihovom je interesu da to urade".

Kolika je šteta?

U proseku, kroz Suecki kanal dnevno prođe oko 50 brodova, mada je ponekad ta brojka znatno veća.

Kanal je posebno važan za trgovinu naftom i prirodnim gasom.

Jedan od najvećih strahova svetskih ekonomskih stručnjaka je blokada ovog kanala - a upravo to se desilo.

Prema trgovinskim podacima, nasukani brod dnevno je blokirao oko osam milijardi evra (9,6 milijardi dolara) u robi.

Blokada košta 400 miliona dolara na sat u trgovini duž plovnog puta koji je vitalni prolaz između Istoka i Zapada.

Prema podacima Lojds List (Lloyd's List), dnevno se preko ovog kanala ka zapadu se preveze oko 5,1 milijarde dolara u robi, a ka istoku oko 4,5 milijardi dolara.

Pogledajte trenutak kada je 400 metara dugačak brod Ever Given konačno oslobođen i radost posade:

Brod u vlasništvu tajvanske kompanije bio je na putu ka Roterdamu iz Kine.

Spada u kategoriju „ultra velikih kontejnerskih brodova" i kad je potpuno natovaren ima masu od 220.000 tona.

Zbog blokade Sueckog kanala, u Crvenom moru bila je formirana kolona brodova, a neke kompanije su bile prinuđene da preusmeravaju brodove na duže alternativne rute.

Oko 12 odsto globalnog trgovine prolazi kroz Suecki kanal u dužini od 193 kilometra.

Kanal povezuje Sredozemno more sa Crvenim morem i najkraća je morska veza između Azije i Evrope.

Alternativni put oko Rta dobre nade na južnom vrhu Afrike traje dve nedelje duže nego kada se prolazi kroz Suecki kanal.

Pogledajte fotografije broda koji je do ponedeljka bio nasukan

