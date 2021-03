Danas oblačno i veoma toplo: Do 18 stepeni, narednih dana još toplije

Kurir pre 6 sati

U Srbiji se tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do šest stepeni, najviša dnevna od 14 do 18. Narednih dana do subote toplije s dnevnom temperaturom oko, na severu i malo iznad proseka za ovaj period godine. Tokom dana promenljivo oblačno, u utorak i sredu sa slabom kišom na jugu i istoku zemlje, a u petak i za vikend i u ostalim predelima, a veća količina padavina očekuje se u Vojvodini. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir