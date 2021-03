Vakcinacija u SRBIJI: Do sada dato 2.325.000 doza vakcina

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

U SRBIJI je do sada dato 2.325.000 vakcina, od toga je 920.000 građana primilo i drugu dozu, kaže direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović i navodi da se u utorak očekuju da će biti milion revakcinisanih građana.

On je na RTS rekao da je broj građana kod kojih je prošlo tri nedelje od druge doze sada 620.000 . Jovanović kaže da se do ovog trenutka preko portala elektronske uprave i kontakt centra za imunizaciju prijavilo preko 1.540.000 građana, a da je do sada prvu dozu primilo 1.405.000 građana. Kako je rekao, i dalje je najviše građana koji se prijavljuju za bilo koju vakcinu. "To je pravi izbor, jer je to izbor one vakcine koju je odobrila naša Agencija za lekove i