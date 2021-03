Raste, pada, raste - između sneg

B92 pre 3 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji se danas očekuje toplo vreme, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno.

Na severu, zapadu i jugozapadu ponegde slaba, kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od jedan do osam stepeni, a najviša od 14 do 18. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od pet do osam, najviša oko 17 stepeni. sredu iznad većeg dela promenljivo oblačno i suvo, samo na jugozapadu ponegde slaba, kratkotrajna kiša. četvrtak pretežno sunčano.