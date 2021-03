Samo pod jednim uslovom leto će biti "mirnije"; "Britanski soj brutalan"

B92 pre 35 minuta | FoNet, Beta, RTS

Beograd -- Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Djerlek izjavio je danas da prema njegovom mišljenju "nema prostora za popuštanje mera".

Prema njegovim rečima, "mere koje su donete se ne poštuju". Đerlek je za RTS izjavio da je u borbi protiv epidemije najvažnije "maksimalno ubrzanje imunizacije". On je rekao da se očekuje da do kraja maja 2,5 miliona ljudi bude vakcinisano, što "daje za pravo da se očekuje mirnije leto". Prema njegovim rečima, imamo trenutno 967.000 revakcinisanih građana, a danas je u planu revakcinacija još 42.000, što znači da se do 14 časova očekuje da pređemo milion