Odlična vest: U Srbiji više od milion građana primilo obe doze vakcine

Kurir pre 1 sat

Broj građana Srbije koji su primili drugu dozu vakcine protiv korona virusa prešao je jedan milion.

Državni sekretar ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek rekao je danas da je jedan deo stanovništva zaštićen od oboljevanja, i kazao da moramo nastaviti sa ubrzanom vakcinacijom, kako bismo došli do drugog miliona. - Imamo dovoljan broj vakcina za sve naše građane, i to je naša sreća. Ja se nadam da ćemo do kraja maja imati 2.5 miliona revakcinisanih građana, pa možemo da očekujemo i bezbrižnije leto - govorio je Đerlek. Kurir.rs/Tanjug Kurir Autor: Kurir