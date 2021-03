Đerlek: Britanski soj toliko brutalan da nam zadaje ozbiljne probleme

RTS pre 3 sata

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da će danas tokom popodneva Srbija preći brojku od milion građana koji će primiti obe doze vakcine. Poručuje da je britanski soj toliko brutalan da nam zadaje ozbiljne probleme, kao i da zdravstveni radnici ulažu poslednje atome snage.

Mirsad Đerlek je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, naveo da je u Srbiji trenutno 967.000 ljudi primilo obe doze vakcine, a da je danas u planu da drugu dozu dobije 42.000 građana. "To znači da ćemo do 14 ili 16 časova preći broj od milion revakcinisanih. To je od izuzetne važnosti. Da nije bilo revakcinacije i da nismo dostigli ovoliki broj revakcinisanih imali bismo preko 100 izgubljenih života na dnevnom nivou", naglasio je Đerlek i dodao da je do sada dato