Toplo, promenljivo oblačno

RTV pre 2 sata | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje toplo vreme, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu ponegde slaba, kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od jedan do osam stepeni, a najviša od 14 do 18. U Novom Sadu promenljivo oblačno i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od pet do osam, najviša oko 17 stepeni. U sredu iznad većeg dela promenljivo oblačno i suvo, samo na jugozapadu ponegde slaba, kratkotrajna kiša. U četvrtak pretežno sunčano. Zatim do kraja perioda promenljivo oblačno. U petak od sredine dana mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa