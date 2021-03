Predsednik objavio lepe vesti za penzionere

Večernje novosti pre 22 minuta | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je lepe vesti za penzionere u Srbiji.

On je, gostujući u emisiji "Ćirilica" najavio pomoć našim najstarijim sugrađanima. - Svaki penzioner dobiće od države C vitamin, D vitamin i Cink. Dostavićemo besplatno u svaki penzionerski dom. Svaku penzionersku kuću. To ćemo završiti do 5. juna. Trudimo se na sve načine da učinimo. Celo obraćanje predsednika Srbije pročitajte K LIKOM OVDE!