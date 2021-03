Uhapšen muškarac iz Kragujevca zbog nanošenja teških telesnih povreda

Veliki park pre 5 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M.

V. (26) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja se da je on sinoć u jednom balonu za fudbal nogom zadao dva udarca, u grudi i glavu, dvadesetpetogodišnjem mladiću. Oštećeni je zbrinut u Kliničkom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.