Posebna pomoć za najugroženija preduzeća: Na koga se odnosi?

Ministar finansija Siniša Mali kaže da je država, da bi se očuvala likvidnost privatnog sektora, odlučila da produži postojeću garantnu šemu.

Uz to, uspostaviće se i nova garantnu šema za podršku najugroženijim preduzećima. On je za portal Biznis.rs naveo da proširenje garantne šeme nosi dve bitne izmene. Prva se odnosi na maksimalne vrednosti kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom države i one se uvećavaju za 500 miliona evra, pa će ukupno iznositi 2,5 milijardi evra. Druga izmena se odnosi na period raspoloživosti ovih kredita jer će oni biti raspoloživi do 30. juna sledeće godine. Mali je