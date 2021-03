Tadić: Zvezdini igrači najbolji u "Mafiji" VIDEO

B92 pre 27 minuta | B92

Reprezentacija Srbije odlično je počela kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a u taboru je sjajna atmosfera.

Izabranici selektora Dragana Stojkovića Piksija su pobedili u Azerbejdžanu sa 2:1 i na terenu predstavili novi način proslave gola. Detaljnije ga je objasnio posle utakmice dvostruki strelac, Aleksandar Mitrović, a igra pod nazivom "Mafija" dopada se i kapitenu Ajaksa, Dušanu Tadiću. "To je 'Mafija' igrica. Ja sam to igrao sa decom. Zanimljiva igrica, tako smo proslavili gol, malo smo se i 'zezali', okupili smo se svi tu. To je baš lepo, pokazuje zajedništvo u