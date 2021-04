"Vlada prihvatila većinu sugestija frilensera"

B92 pre 4 minuta | Tanjug

Beograd -- Vlada Srbije je u velikoj meri prihvatila sugestije Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS), saopšteno je iz ovog udruženja.

Suština sugestija je u tome da se praktično otpisuju sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. do kraja septembra 2021. za sve frilensere koji su prihodovali do oko 57.000 dinara mesečno, navodi se. Od ovog otpisa bi, kako se navodi, bili izuzeti oni frilenseri kod kojih je već započeta kontrola ove godine i za koje se računa period od 1. januara 2015. Vlada bi prihvatanjem sugestija potpuno otpisala dug svim frilenserima koji su zarađivali do oko 674.000