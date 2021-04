"Za dva sata i 15 minuta od Beograda do crnogorske granice"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se u maju potpisuje ugovor za izgradnju dodatnih 107 kilometara od Požege do Boljara.

Prema njegovim rečima, za 2 sata i 15 minuta stizaće se od Beograda do crnogorske granice. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas, posle razgovora sa kineskom kompanijom CCCC da će autoput od Preljine do Požege biti završen najkasnije u januaru ili, eventualno, u februaru, ali i da će već u maju biti potpisan ugovor sa Kinezima za gradnju nastavak autoputa od Preljine do Boljara na granici sa Crnom Gorom. Vučić je istakao da će kada ceo autoput bude