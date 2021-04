I danas uživanje u suncu,: Ali... Temperatura do 23 stepena, pa za vikend promena

Blic pre 2 sata

Na zapadu i jugozapadu Srbije danas će biti pretežno suncano i toplo, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 9 C, a najviša od 18 do 23 C. U toku noći ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, a u Vojvodini i pojačanje severozapadnog vetra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 9 C, a najviša oko 21 C. U toku noći kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, a vetar u skretanju na severozapadni pravac.