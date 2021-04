U KBC Dragiša Mišović 265 pacijenata, na respiratoru i jedna trudnica

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

U Kliničko bolničkom centru Dragiša Mišović se od korone leči 265 pacijata, od kojih su na intenzivnoj nezi 72, a na respiratorima je i jedna trudnica starosti 29 godina, koja je u prilično teškom stanju, izjavio je načelnik radiološke službe te bolnice Đorđe Lalošević.

Klinička slika pacijenata je mnogo teža. U ovom trenutku je apsolut no drastična slika koju vidimo na snimcima pluća, rekao je on Radioteleviziji Srbije. Lalošević je istakao da postoji mogućnost da se koronom zaraze i oni koji su primili obe zone vakcine, ali da je njihova slika puno lakša, i kao primer naveo svog oca od 93 godine, koji je oboleo od kovida posle revakcinacije i leži u bolnici sa kliničkom slikom koja „nije tako loša“. On je upozorio da bez