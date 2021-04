Vučić na deonici auto-puta Preljina-Požega: U maju ugovor za Požega-Boljare, od BG do CG granice za samo 2 sata i 15 min

Kurir pre 57 minuta

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na auto - putu E-763 Miloš Veliki, na deonici Preljina – Požega, tunel "Laz", a dogovoren rok za završetak radova je 6. januar 2022. godine.

Ova deonica duga 31 kilometar najzahtevnija je na pravcu do Požege, imaće tri tunela i 35 mostova, što je otprilike trećina dužine te deonice. Predsednik je najavio i potpisivanje ugovora za dodatnih 107 kilometara od Požege do Boljara. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) U maju ugovor za dodatnih 107 kilometara od Požege do Boljara Predsednik Srbije rekao je danas je ovo veliki dan, danas može da se