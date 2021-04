Od početka se znalo šta je cilj hapšenja Miloševića

Politika pre 10 minuta

Od samog početka je bilo očigledno da je cilj hapšenja Slobodana Miloševića pre 20 godina bio da se on izruči Haškom tribunalu, iako su postojale garancije da se to neće desiti, izjavio je predsednik SPS Ivica Dačić povodom godišnjice hapšenja nekadašnjeg predsednika SRJ i Srbije.

On je na TV Pink rekao da je izručenje Miloševića očigledno bila namera i da su to svi znali u samom početku, od Vojislava Koštunice do Zorana Đinđića, prenosi Tanjug. Naveo je da je Koštunica uvek nekako gledao da se izvuče u smislu da sada on ne mora da donosi određene političke odluke, jer je on formalno bio protiv Haškog tribunala. „Ali se to u suštini na kraju krajeva desilo”, kaže Dačić. Naveo je da su Koštunica i Đinđić dali garancije da Milošević neće biti