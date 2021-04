Pregovori sa Džangom, auto-put Preljina – Požega do Božića

RTS pre 7 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na deonici auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege, na najdužem tunelu Laz, kroz planinu Jelicu, koji će imati dve cevi duge po skoro tri kilometra. Predsednik je najavio da će ugovor o deonici auto-puta od Požege do granice sa Crnom Gorom biti potpisan već u maju.

Ova deonica duga 31 kilometar najzahtevnija je na pravcu do Požege, imaće tri tunela i 35 mostova, što je otprilike trećina dužine te deonice, a Vučić je zamolio predstavnike kineske kompanije "CCCC" da ako mogu završe radove do 19. decembra ili najkasnije do Nove godine ili Božića. Kinezi su upoznali Vučića da imaju problem sa geologijom odnosno terenom u izvođenju radova na drugom tunelu - Munjino brdo. Predsednik je, ipak, bio uporan i u polušaljivom tonu