Bajdenov plan o obnovi infrastrukture vredan milijarde

RTV pre 30 minuta | Tanjug

VAŠINGTON - Predsednik SAD Džo Bajden predstavio je u Pitsburgu, u Pensilvaniji, plan o obnovi infrastrukture vredan dve hiljade milijardi dolara, koji između ostalog obuhvata obnovu puteva, mostova, vodovodnih i sistema za napajanje električnom energijom, te sistema javnog saobraćaja.

"Predlažem nacionalni plan koji vrednuje rad, a ne samo bogatstvo. Izgrađuje pravičnu ekonomiju koja svakome pruža mogućnost da uspe. Stvoriće najsnažniju, najizdržljiviju i najinovativniju ekonomiju na svetu. To nije plan koji se petlja oko ivica, to je generacijsko ulaganje u Ameriku", rekao je američki predsednik u Pitsburgu. Bajden je poručio da je to prilika da svima bude bolje, prenosi Glas Amerike. "Ekonomiju treba da gradimo odozdo na gore. Vol strit nije