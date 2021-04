Uhapšen osumnjičeni za pljačku banke u januaru u Beogradu

Vesti online pre 4 sati | Tanjug, Vesti online

Beogradska policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom rasvetlila je pljačku jedne banke u Beogradu 8. januara i uhapsila D. P. (52) zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se, saopštio je MUP, tereti da je 8. januara ove godine, uz pretnju pištoljem, od radnika jedne banke na Zvezdari uzeo 12.525 evra i 1.129.535 dinara. Osumnjičeni se tereti za krivično delo razbojništvo. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.