Meč karijere Denija Avdije u debaklu Vašingtona VIDEO

Izraelski košarkaš srpskog porekla Deni Avdija odigrao je najbolju utakmicu otkada je u NBA ligi.

On je u porazu Vašingtona od Detroita (120:91) zabeležio dabl-dabl učinak, prvi u karijeri. Imao je 11 poena, 10 skokova i jednu asistenciju za 34 minuta na parketu. Do sada je u nekoliko navrata uspevao da zabeleži dvocifren broj skokova, ali su tada izostali poeni. Ovoga puta je uspeo da spoji ova dva statistička parametra. Od njegovih saigrača Rasel Vestbruk je bio sjajan, ponovo je imao tripl-dabl – 16 poena, 12 asistencija i 11 skokova. To im nije pomoglo da