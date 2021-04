Železnička nesreća na Tajvanu: Voz iskliznuo sa šina u tunelu, najmanje 48 stradalih FOTO

B92 pre 3 sata | Tanjug

Najmanje 48 osoba je poginulo a više od 60 je povređeno kada je voz sa skoro 500 putnika iskliznuo iz šina u tunelu na istoku Tajvana.

Do nesreće je došlo kada je voz iskliznuo iz šina i vagoni udarili u zid tunela, saopštila je vatrogasna služba, prenosi Rojters. U trenutku nesreće u vozu se nalazilo 490 putnika. Iz prva četiri vagona evakuisano je 80 do 100 osoba, dok je veoma teško pristupiti do preostala četiri vagona. Ministar saobraćaja Lin Čia Lung je rekao novinariuma da su dvoje i dalje zarobljeni u kompoziciji. Na prvim fotografijama napravljenim posle nesreće vide se vagoni u tunelu i