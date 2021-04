(Uživo) Zvezda: - Makabi Sudar dva totalno različita stila, a onaj koji koriste crveno-beli šokira slavnog rivala u finišu!

Blic sport pre 7 minuta

Crvena zvezda i Makabi igraju meč pretposlednjeg, 33. kola Evrolige, a zbivanja s ovog duela možete da pratite uživo uz Blicsport.

Zvezda - Makabi 74:64 39' - Očajnim pokušajima žele gosti da smanje zaostatak, ali Dorsi jedva dobacuje loptu do Zvezdinog koša pokušavajući da postigne trojku. A na drugoj strani - Dobrić trojkom donosi +13, uz minut i po do kraja (na šta Vilbekin odmah odgovara svojim dalekometnim košem, za 74:64 uz minut i koji sekund do završetka utakmice) 39' - Još dva minuta do kraja, a Noko donosi +10 Zvezdi, 71:61. 38' - Sve je uzbudljivija završnica ovog meča. Tajler Dorsi