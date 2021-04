Dačić: Predstavnici EP rekli da se ne žuri sa dijalogom

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas, da su evroparlamentarci rekli da sa dijalogom ne mora da se žuri, iako je on hteo da dijalog počne 15. marta.

On je to kazao za RTS, a povodom saopštenja evroparlamentaraca koji posreduju u međustranačkom dijalogu, da će pripremna faza trajati dva meseca, da je on to sa njima dogovorio još 1. marta. "Da ne ispadne posle da ja nešto kočim i usporavam. Ja sam tu, i sutra može da počne dijalog, ali oni hoće pripremnu fazu", rekao je Dačić. Kako je pojasnio evroparlamentarci hoće da pripremna faza traje dva meseca i navodi da će on početi da razgovara sa strankama u svakom