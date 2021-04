Jovanović: Milošević zadužio Srbiju načinom na koji je otišao u CZ

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Slobodan Milošević zadužio je Srbiju načinom na koji je otišao u Centralni zatvor, a potom u Haški tribunal, izjavio je lider LDP Čedomir Jovanović govoreći o hapšenju Miloševića pre tačno 20 godina.

Jovanović, inače jedan od ključnih aktera tog događaja, rekao je za RTS da Milošević tada nije dozvolio da dođe do krvoprolića i da je pomogao da se nađe izlaz iz haosa. Pamti, kako kaže, svaki detalj tog događaja od pre 20 godina, kao i to da je sa Miloševićem razgovarao mnogo više od 10 sati. "Sećam se da sam mu rekao da je paradoks što će se pamtiti po onome što tek treba da uradi u toj noći koja je bila pred nama i ako me pitate šta je ono čime je Milošević