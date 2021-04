Poznati meteorolog najavio vremenski preokret: Srbiji posle sunca stiže totalni obrt! (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

KAKO je najavio meteorolog Đorđe Đurić, pored pravog prolećnog vremena u kome smo ovih dana uživali, već sutra nam sledi nova promena vremena. Za vikend nas očekuje pogoršanje i drastičan pad temperature.

– U Srbiji danas sunčan i pravi prolećni dan. Maksimalna temperatura od 18 na jugu i istoku do 24 na severozapadu Srbije, u Beogradu do 22 – rekao je srpski meteorolog. Đurić navodi da nas sutra očekuje promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa kišom i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Vojvodini će tokom dana biti uglavnom suvo, a duvaće slab do umeren severozapadni vetar, tokom dana u zoni pljuskova pojačan, povremeno i jak. Minimalna temperatura