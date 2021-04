UŽIVO Rasturene dve korona žurke; "Srbija odličan primer vakcinacije"

B92 pre 49 minuta | B92, Tanjug

U Srbiji je prema poslednjem preseku bitku sa kovidom 19 izgubilo još 38 pacijenata.

U Srbiji je prema poslednjem preseku bitku sa kovidom 19 izgubilo još 38 pacijenata.

Registrovano je 4.133 novih slučajeva zaraze koronavirusom od kojih je najveći broj u Beogradu. Na jučerašnjoj sednici Krizni štab predloženo je da se od ponedeljka, ukoliko za vikend ne bude naglih povećanja broja novozaraženih, dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom. Predloženo je i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, produži maksimalno do 22 časa.