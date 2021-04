Sutra pretežno sunčano i toplije

Novi magazin pre 9 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, s temperaturom do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno uz slab mraz. Najniža temperatura od minus dva do četiri, najviša od 12 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, južni. I u Beogradu će ujutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od nula do dva, najviša oko 15 stepeni. Vetar slab i umeren, južni. U utorak naoblačenje i zahladjenje, sa kišom i snegom uz formiranje pokrivača u planinskim predelima. Oblačno i hladno povremeno sa kišom zadržaće se do petka