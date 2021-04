Vučić predstavio poklon države koji će dobiti penzioneri

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas, na svom instagram profilu, uzorak kese sa sadržajem onoga što treba penzioneri da dobiju u narednom periodu kao poklon od svoje države.

"Dragi penzioneri ovo je prvi uzorak kese sa sadržajem onoga što treba da dobijete. Kada dobijete poklon od vaše države, to je zato što ste mnogo toga uradili, izgradili, što smo mi nasledili. U toj kesi su mineral-cink, vitamin D3, C vitamin. Svi dobri vitamini i minerali za jačanje imuniteta i organizma", objasnio je Vučić u video poruci. On je istakao da je to još jedan mali poklon države, ne računajući dva puta po 30 evra, i 50 evra, koje će dobiti penzioneri.