Svečana parada povodom premeštanja mumija: Transportovane u specijalnim klimatizovanim sarkofazima (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

U EGIPTU je danas održana svečana parada i proslava povodom premeštanja 22 dragocene mumije iz starog muzeja u centru Kaira do novog zdanja Nacionalnog muzeja Egipatske civilizacije koji se takođe nalazi u glavnom gradu.

Ceremonija je osmišljena s ciljem da se prikaže ogromno arheološko nasleđe i kulturna baština Egipta, prenosi AP. El-Tahrir Square is ready for the historic unique "Golden Mummies Parade" event! Egypt 😍💕 pic.twitter.com/7LG3xKRUzV — Jessy (@Jessy90192365) April 2, 2021 Mumije su transportovane u specijalnim klimatizovanim sarkofazima, na kamionima ukrašenim krilima u faraonskim obeležjima, a egipatska artiljerija je ispalila 21 počasni plotun povodom ovog događaja.