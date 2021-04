RHZS: U Srbiji sutra ujutro hladno, potom sunčano i toplije

Vesti online pre 5 sati | Tanjug, Vesti online

U Srbiji sutra ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do četiri stepena, najviša od 12 do 16. U Beogradu takođe ujutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od 0 do dva, najviša oko 15 stepeni. Narednih dana jutra hladna, do subote sa slabim jutarnjim mrazem. U utorak pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i