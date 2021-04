Bombaški napad u Avganistanu: U eksploziji ubijeno najmanje tri pripadnika snaga bezbednosti

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

U BOMBAŠKOM napadu na automobil u blizini Kabula danas je ubijeno najmanje troje pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti, a 12 je ranjeno, saopštili su zvaničnici.

Odgovornost za napad preuzeli su talibani, prenosi Rojters. Lokalne policijske snage kažu da bi broj stradalih mogao da poraste. Talibani u saopštenju tvrde da je u eksploziji ubijeno ili povređeno 45 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti. Afghan Soldier Killed in Kabul Explosion READ MORE: https://t.co/NofbrE5ITB pic.twitter.com/tFeNhRpYNA — The Killid Group (@TheKillidGroup) April 4, 2021 Iako se napadi u Avganistanu nastavljaju bez prekida, pobunjeni