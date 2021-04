Kritično stanje u Grčkoj: Beleže najveći broj umrlih od virusa korona u ovoj godini

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

GRČKE zdravstvene vlasti prijavile su 78 smrtnih slučajeva povezanih sa virusom korona u poslednja 24 časa, što je najveći dnevni broj zabeležen ove godine.

Registrovano je i još 1.955 novih slučajeva, uključujući 921 u oblasti Atine i 262 u Solunu, navodi list Katimerini. Grčka je registrovala ukupno 275.414 slučajeva i 8.380 smrtnih slučajeva od početka pandemije. Good news. This is much needed, especially given the recent rise of the most brutal COVID wave to date in the country and in view of the summer season that Greece so desperately needs to protect. https://t.co/j0nEHWEzum — The Greek Analyst (@GreekAnalyst)