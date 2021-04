Beogradski sajam: Dato 254.000 vakcina-104.000 građana revakcinisano

RTV pre 38 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Na Beogradskom sajmu danas je planirana vakcinacija 5.000 građana a tako će biti i narednih dana, a koristi se kineska vakcina, rekao je danas za TV K1 direktor vakcinalnog punkta Zoran Bekić.

Od osam sati otvorene su hale tri i 11 a gužvi nema, javljaju reporteri. "Do sada je aplikovano na sajmu više od 254.000 doza, 104.000 je revakcinisano. U Beogradu je dato 812.000 doza, a revakcinisano oko 340.000 građana. Do juče je u Srbiji aplikovano oko 25 posto prvih doza, a revakcinisano oko 20 posto građana", rekao je Bekić i potvrdio da je u Srbiji sada više od milion revakcinisanih. On je ocenio da država čini sve što je do nje da omogući i ubrza proces