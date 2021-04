Predsednik se Sutra vakciniše: Vučić podelio ohrabrujuću vest - Broj zaraženih korona virusom pada!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se sutra vakciniše, i kaže da mu je smešno kada pročita da se iza tog poteza krije nekakva velika zavera.

- Odlučio sam da bude nešto udaljenija lokacija, to je kraj gde gotovo niko nikad ne ide. To je malo mesto, kad se popnete tamo na Krš, to je vlaški kraj. Prelep predeo Srbije, i dobri ljudi, divni domaćini - kaže Vučić - Sutra ću da primim sinofarmovu vakcinu, i hvala našim kineskim prijateljima na današnjoj isporuci, i verujem da će ljudi krenuti masovnije da se vakcinišu. Ono što je važno da broj zaraženih pada, kao i broj na respiratoru. Brojevi padaju nešto